Mulher morre atacada por seis cães da raça pitbull – Marli Donegá Tizura, de 53 anos, morreu ao ser atacada por seis cães da raça pit bull. O acidente aconteceu em uma chácara e o namorado da mulher de 59 anos também foi atacado. Ele segue internado na Santa Casa do município. O homem teve vários ferimentos e segue em estado grave. Segundo o filho da vítima, a mãe sempre gostou de animais.

O casal voltou de uma pizzaria e foi para a chácara onde o namorado da vítima é caseiro. A mulher foi atacada quando o namorado foi ao banheiro. Marli teve ferimentos graves pelo corpo inteiro e não resistiu aos ferimentos. Ela morreu no local. O velório foi em caixão lacrado.

De acordo com informações a mulher já conhecia os cães que eram dóceis, principalmente com o caseiro que cuidava dos animais. O caso aconteceu em Birigui, no interior de São Paulo.

Uma criança de dois anos morreu e uma de sete ficou ferida após serem atacadas por um Pitbull. De acordo com informações policiais durante patrulhamento, o animal foi visto com a boca suja de sangue enquanto pessoas gritavam desesperadas próximo ao cachorro.

O caso aconteceu na tarde de domingo (18) no Parque Paulistano Gleba B, em Luziânia (GO). Os policiais foram informados que o cachorro era animal de estimação da família e atacou as duas crianças.

Deixe aqui seu comentário sobre a matéria: Mulher morre atacada por seis cães da raça pitbull.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.