Mulher invade propriedade e atira panela de feijão quente no ex

Uma mulher de 46 anos invadiu a propriedade rural do ex-marido no último domingo (5) e o agrediu com uma panela de feijão quente e fez ameaças de morte. O genro do ex-marido ajudou a colocar a mulher para fora.

Informações apuradas pelo site Ivinotícias, indicam que a mulher apareceu por volta das 18 horas, embriagada e acelerando uma motocicleta em frente à casa do ex-marido. Logo em seguida foi ao quarto da vítima, onde ele estava deitado, chutou a porta do quarto para entrar e começou a xingar, e partiu para as ameaças de morte.

O site informa ainda que após sair do quarto, a mulher foi até a cozinha, onde pegou uma panela de pressão quente em cima do fogão e atirou contra o homem, além de chutar a tampa do forno do fogão quebrando o vidro da parte externa e, para não destruir mais objetos, o genro da vítima ajudou a segurar a autora e colocá-la para fora da residência.

Após isso a vítima entrou em contato com o irmão da autora e a filha foi buscá-la na propriedade. Diante do fato, o homem compareceu na Delegacia para registro de ocorrência, para que sejam tomadas as devidas providências.

Leia também matérias do caderno impresso.