MS terá primeira unidade hospitalar da Apae do Brasil

Para atender uma demanda de 1206 pacientes, a Apae/MS (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Grosso do Sul) terá a primeira instalação de saúde no Brasil direcionada aos alunos da entidade. A novidade foi anunciada pelo diretor clínico da Associação, o médico pediatra, Paulo Siufi.

A unidade Hospitalar da Apae vai movimentar mais de R$ 33 milhões e já teria R$12 milhões do senador da República Nelson Trad Filho(PSD) . São 127 funcionários que estão disponíveis para o primeiro Hospital de Apae do Brasil. Os pacientes assistidos são segurados pelo Sistema de Regulação Sistema Único de Saúde. Siufi disse ainda de outros procedimentos cirúrgicos que podem ser feitos na nova unidade .

De acordo com o médico pediatra, antes era possível levar os pacientes para serem atendidos em outros estados, agora não mais. “Temos profissionais especializados em cuidar de pacientes com Síndrome de Down, Transtorno de Espectro Autista, colostomizados, problemas de órteses e próteses de membros superiores e interiores, má formações congênitas com muitas delas esperando uma cirurgia corretiva para melhorar a sua vida, a sua saúde e a sua autoestima”, explica. A entrevista completa você assiste abaixo com o radialista e jornalista, João Flores, no O Estado Play.