MS tem 4,5 mil aprovados no Sisu 2025 e fica entre os estados com menor número de selecionados

Mato Grosso do Sul teve 4.594 estudantes aprovados na edição 2025 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (27). O estado ocupa o 19º lugar no ranking nacional, ficando entre os oito com menor número de selecionados.

Em todo o país, o Sisu registrou 1.310.781 candidatos inscritos, que disputaram 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 universidades federais. Minas Gerais liderou o ranking de aprovados, com 33.192 estudantes, seguido pelo Rio de Janeiro (28.058), Bahia (21.963), Paraíba (20.546) e Pernambuco (16.448).

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul ficou em 3º lugar entre as unidades federativas, atrás de Goiás (6.972) e Mato Grosso (6.357). O estado superou apenas o Distrito Federal, que teve 1.007 selecionados.

“O processo seletivo registrou 2.505.979 inscrições, pois cada inscrito pode escolher até dois cursos. Considerando a ampla concorrência, as várias modalidades de cotistas e as ações afirmativas próprias das instituições, o Sisu registrou 6.342.684 inscrições”, explicou o MEC.

Matrículas e lista de espera

Os resultados do Sisu 2025 foram divulgados com atraso devido a problemas técnicos. Para consultar as listas de aprovados, os candidatos devem acessar o site oficial do programa.

O período para matrículas nas instituições de ensino vai de 27 a 31 de janeiro. Já o prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera também termina no dia 31 de janeiro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram