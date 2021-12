MS gera mais de 36 mil novos empregos formais em 2021; 2,2 mil só em novembro;

O Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira (23), que Mato Grosso do Sul gerou 2.206 novos empregos formais no mês de novembro de 2021, com destaque dos setores do Comércio, Serviços e Construção Civil. Nos últimos 12 meses, MS apresentou uma criação de 36.369 empregos formais.

Durante o ano de 2021, Campo Grande apresentou melhor resultado com geração de 13.292 novos empregos formais, seguido por Dourados (3.815), Três Lagoas (2.685), Corumbá (1.793), Ribas do Rio Pardo (1.202), Aparecida do Taboado (1.091), Ponta Porã (1.064), Chapadão do Sul (959), Naviraí (840) e Maracaju (819).

Entre o setor de Serviços no Estado, as maiores altas no mês de novembro de 2021 foram no ramo de Alojamento e Alimentação (421 vagas a mais), Atividades de Serviços (186 vagas a mais), e Informação/Comunicação (100 vagas a mais).

2021

No acumulado de 12 meses em MS, o Comércio criou 11.335 vagas a mais. Enquanto no setor industrial, neste mesmo período, registrou a criação de 3.547 novas vagas, enquanto que a Construção Civil acumula 3.502 novas vagas.

Já no comparativo de geração em janeiro a novembro de 2021 foram criadas 38.181 vagas, com maior intensidade no Comércio (9.508 a mais), Construção (4.345 novas vagas) e Indústria de Transformação (4.059 novas vagas).

Défice industrial

A indústria foi um dos setores que apresentou saldo negativo em novembro, principalmente na indústria de transformação com 113 vagas a menos, já na Construção Civil foram 42 vagas a mais.