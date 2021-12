Brasil gera 324 mil empregos formais em novembro, maior número em 3 meses

O Ministério do Trabalho e da Previdência divulgou nesta quinta-feira (23) que o Brasil gerou 324.112 empregos com carteira assinada em novembro deste ano, o melhor resultado mensal desde agosto deste ano. Segundo a pasta, o resultado do emprego formal em novembro sofre influência das contratações de fim de ano no comércio e também do setor de serviços.

De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o país registrou em novembro 1.772.766 contratações e 1.448.654 demissões. O resultado representa piora na comparação com novembro do ano passado, quando foram abertas 376.265 vagas formais.

Ao G1, o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e da Previdência, Bruno Dalcolmo, afirmou que a expectativa é positiva com a geração de empregos formais. Porém, a expectativa do governo é de que em dezembro, assim como em anos anteriores, ocorram mais demissões do que contratações.