MS fecha ano de 2021 como o quinto colocado do país no ranking de incidência da dengue

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou nesta quinta-feira (6) os últimos dados coletados sobre a dengue no Estado em 2021. Conforme o boletim epidemiológico, Mato Grosso do Sul somou 14 mortes por dengue e fechou o ano como o quinto estado com maior incidência de casos da doença no país.

Conforme os dados até 29 de dezembro, foram registados 11.270 casos suspeitos de dengue, número bem abaixo dos anos anteriores. Em 2020, foram registrados 52.280 registros enquanto em 2019 foram 65.675 notificações. Três Lagoas foi o município com maior número de casos confirmados, com 1.766. Na sequência vem Corumbá (1.647), Maracaju (514), Campo Grande (400) e Ivinhema (395), compondo os cinco municípios com mais casos confirmados.

Entre os municípios que terminaram o ano com alta incidência de casos estão: Aparecida do Taboado, Antônio João, Figueirão, Corumbá, Camapuã, Ivinhema, Brasilândia, Selvíria, Itaquiraí, Três Lagoas, Paraíso das Águas, Santa Rita do Pardo, Maracaju, Inocência, Bataguassu, Rio Brilhante, Ladário, Nova Alvorada do Sul, Água Clara, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Paranaíba, Juti, Bodoquena, Deodápolis e Anaurilândia.

A incidência de casos é medida conforme o número de casos em relação ao número de habitantes da cidade. Quando há mais de 300 casos por 100 mil habitantes, a localidade é considerada de alta incidência de casos.

Das 14 mortes registradas por dengue, 2 foram em Corumbá, 3 em Campo Grande, 1 em Nova Alvorada do Sul, 2 em Três Lagoas, 1 em Aparecida do Taboado, 1 em Anaurilândia, 2 em Dourados, 1 em Caarapó e 1 em Ivinhema. A maioria das vítimas eram mulheres, totalizando 10. Além disso, dos 14 mortos, apenas cinco não tinha comorbidades.