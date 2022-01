Ave atinge rede de energia e deixa mais de 700 pessoas sem luz na região central

Cerca de 781 pessoas ficaram sem energia elétrica na manhã desta quinta-feira (5) na região central de Campo Grande, depois que uma ave de grande porte atingiu a rede elétrica, deixando sem luz estabelecimentos da Ruas Arthur Jorge, entre as ruas Maracaju e Marechal Cândido Rondon.

Conforme o relato de uma leitora que preferiu não se identificar, a luz cortou por volta das 7h e só retornou próximo das 10h. “Assim como a maternidade Cândido Mariano ficou desabastecida de energia, prédios ao redor também tiveram problemas, onde pessoas ficaram presas em elevador”, contou a leitora.

Em contato com a empresa Energisa a respeito do que motivou o corte de luz sem aviso, a concessionária informou sobre o incidente. Confira a nota na íntegra:

“A Energisa informa que a interrupção de energia na região central de Campo Grande, nas imediações da rua Arthur Jorge, entre as ruas Maracaju e Marechal Cândido Rondon, foi ocasionada pelo contato de uma ave de grande porte com a rede elétrica, atingindo 781 clientes. No momento são 11 clientes interrompidos e a previsão para reestabelecer a energia é de mais 15 minutos”.