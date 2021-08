Motorista perde o controle e capota carro na MS-419

Veículo era ocupado por três pessoas que foram socorridas e encaminhadas para o Pronto Socorro

Um motorista perdeu o controle e capotou o veículo que conduzia, saindo fora da pista na noite deste domingo (8), no trecho da MS-419. O carro era ocupado por três pessoas que tiveram apenas ferimentos leves. A guarnição da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local e já encontrou as vítimas fora do automóvel.

O motorista do veículo sofreu um corte no joelho esquerdo e reclamava de dores no tórax e no braço direito. Ele foi devidamente imobilizado na prancha rígida com colar cervical e estabilizador de cabeça antes de ser levado para o pronto socorro.

