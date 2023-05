Homem perde direção de Saveiro e colide em portão de oficina

Na manhã de hoje (27), um homem ficou em estado gravíssimo ao colidir um veículo em que conduzia em um portão de uma garagem de veículos, na Avenida Bandeirantes, próximo ao Terminal Bandeirantes. Ele foi encaminhado para Santa Casa e até o momento não há informações sobre o seu estado de saúde.

Conforme apurado pela reportagem, o acidente aconteceu por volta das 5h30, quando por motivos desconhecidos, o veículo ficou sob duas rodas, quando o motorista, perdeu a direção do carro e bateu no muro de uma garagem de automóveis.

O impacto da batida foi tão forte, que a Picape Saveiro ficou completamente destruída. O portão do estabelecimento ficou parcialmente danificado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. No local, os socorristas encontraram o condutor desacordado, com ferimentos na cabeça. Os socorristas tentaram reanimação a vítima por quase 1 hora. O homem estava sem documentos e foi encaminhado para Santa Casa em estado gravíssimo.

Ao portal O Estado Online, testemunhas que presenciaram o acidente, relataram que o rapaz foi visto bebendo em uma conveniência nesta madrugada e ao sair do estabelecimento, conduzia o veículo pela via realizando manobras bruscas, antes da colisão. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.