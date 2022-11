Motorista perde controle e capota veículo na MS-134

Um motorista de 43 anos foi socorrido na madrugada de hoje (27), após capotar o veículo em que conduzia na MS-134, em Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande. O motorista teve traumatismo craniano, encaminhado para o hospital do município, onde se encontra em observação.

O acidente aconteceu por volta das 4h, quando o condutor conduzia o seu veículo, pela rodovia, quando por motivos desconhecidos, perdeu a direção, capotando nas margens da MS-134, a três quilômetros da entrada da Usina Santa Helena, em direção ao Distrito de Nova Casa Verde. .

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local, que socorreu a vítima e encaminhou ao hospital. De acordo com a apuração do site Nova News, o condutor foi levado para a unidade de saúde com Trauma Cranioencefálico (TCE), desorientado, com otorragia, laceração na orelha direita. Ele também apresentava sinais de embriaguez.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviário (PMR) também compareceu no local para ajudar na segurança e trabalho dos bombeiros.

