Motorista leva susto e quase perde porta do carro

O condutor do carro de passeio não se feriu

Motorista de um carro modelo Fiat Uno Mille levou um susto na tarde desta quarta-feira (04), em Campo Grande. O homem quase teve a porta do carro arrancada por um ônibus na rua Sete de Setembro.

Conforme apurado pelo O Estado Online, o motorista não percebeu que o ônibus seguia pela via quando abriu a porta do veículo. Nas imagens, é possível ver que a porta ficou presa na parte da traseira do transporte público.

Apesar do susto, ninguém se feriu e a Polícia de Trânsito foi acionada.

Confira o vídeo na íntegra:

*Com informações de Itamar Buzzata