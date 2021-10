Motorista entra na contramão, bate de frente com outro carro e foge do local

Um motorista, suspeito de estar embriagado, entrou na contramão com seu veículo, um Ford Ka, e bateu de frente com um Ford Fiesta. Logo depois fugiu. Havia uma lata de cerveja dentro do carro do autor das infrações.

O acidente aconteceu na rua das Esmeraldas, bairro Petrópolis, região oeste de Campo Grande. O autor de aproximadamente 60 anos, ainda guardou os pedaços do carro dentro do carro antes de fugir. O batalhão de trânsito foi acionado pelo outro condutor e se encaminhou até o local onde o Ford Ka estava abandonado. Está registrado o Bo e o veículo foi removido para o pátio do Detran.

(com informações do repórter Itamar Buzzata)