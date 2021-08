Motorista de aplicativo se masturba na frente de jovem

Caso foi registrado como ato obsceno

Jovem de 21 anos procurou a delegacia nesta segunda-feira (09) após um motorista de aplicativo se masturbar dentro do carro na frente dela. O caso ocorreu na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher solicitou a corrida após sair do trabalho na região do centro. Ela relatou que no meio do trajeto percebeu que o motorista estava fazendo movimentações estranhas e a observando pelo retrovisor.

A vítima tentou questionar a atitude suspeita do condutor que estava com uma das mãos escondidas. Sem obter resposta, ela saiu do carro e correu em direção a um ponto comercial.

O caso foi registrado como ato obsceno na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro.

Veja mais:

