Motorista causa acidente e foge do local na Gury Marques

Na manha deste sábado (25), um acidente em envolvendo carro e moto deixou um motociclista com ferimentos graves na Avenida Gury Marques, em Campo Grande. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista de um Honda Civic e o motociclista em uma Honda CG 150 trafegavam pela Avenida Gury Marques e no cruzamento com a Rua Segundo Filomena Nascimento os veículos colidiram.

Anda segundo informações do registro policial, o condutor da motocicleta foi encaminhado para a Santa Casa com fratura exposta no membro superior. A placa frontal do carro foi encontrado no local do acidente.

O caso foi registrado na DEPAC (Delagacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Veja mais notícias no Jornal Impresso