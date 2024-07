Motociclista que morreu em acidente na Rui Barbosa é identificado pela família

Uma semana após o acidente que matou mais um motociclista em Campo Grande, foi identificado como Fabiano Figueiredo Sette, de 36 anos, a vítima da batida envolvendo um carro e uma moto no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Dolor Ferreira de Andrade, no dia 9 de julho.

A identificação aconteceu após um familiar procurar o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e reconhecer o irmão. Em seguida, procurou a Polícia Civil para informar a identidade do motociclista, que até então constava como desconhecida.

O acidente

Com o forte impacto, a vítima foi arremessada por alguns metros. O motociclista seguia pela Rua Rui Barbosa em alta velocidade e não parou no cruzamento, atingindo a porta traseira esquerda do carro, que seguia pela Rua Dolor Ferreira de Andrade e também avançou no cruzamento.

O semáforo existente no cruzamento estava desligado desde o início da manhã e a suspeita é de que possa ter contribuído para a colisão entre os veículos. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local para o registro da ocorrência.