Motociclista morre com pescoço cortado por linha com cerol e filho presencia acidente

Uma mulher, identificada como Cátia Pavaneli Cardoso, de 33 anos, morreu após ter o pescoço cortado por uma linha com cerol no último sábado (27), em Três Lagoas, a 320 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do portal Hoje Mais, ela estava conduzindo uma motocicleta CG Titan 150 vermelha, com o filho na garupa, pela rua Rogaciano Moreira quando ocorreu o acidente. Em determinado momento, a vítima teve o pescoço cortado pela linha contendo cerol, se desequilibrou da motocicleta e caiu.

Após a queda, Cátia teria tentado pedir ajuda, andando por aproximadamente 50 metros, mas não conseguiu e caiu na rua, falecendo em seguida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para o socorro.

As autoridades policiais, incluindo a PM e a perícia técnica da Polícia Civil, estiveram no local para realizar os procedimentos padrão. O responsável pela pipa com linha de cerol não foi localizado.

O que é Cerol

O cerol ou cortante é o nome dado a uma mistura de cola, geralmente de madeira, com vidro moído ou limalha de ferro (pó de ferro), que é aplicado nas linhas que são utilizadas para erguer as pipas. É importante frisar, também, sobre a linha chilena, que chega a cortar quatro vezes mais do que a linha com cerol. A linha chilena é feita a partir de quartzo moído e óxido de alumínio.

Conforme a lei complementar nº 116/08, quem for pego com material cortante nas linhas de pipa será punido com multa de R$ 1 mil, e em caso de crianças e adolescentes, a multa será repassada para os responsáveis.

Já se a apreensão do material ocorrer nos estabelecimentos comerciais, as linhas cortantes serão apreendidas e será aplicado um auto de infração com o tipo e quantidade confiscada, além de multa ao proprietário do comércio no valor de R$ 5 mil.

Leia mais: