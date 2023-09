Motociclista morre após bater em traseira de caminhão estacionado

Um jovem, identificado como Jackson Felipe Ribeiro Ferreira, de 24 anos, morreu na noite de ontem (16) após colidir com um caminhão estacionado. O acidente aconteceu no bairro Katira, em Fátima do Sul, município a 240 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal MS24H, a vítima conduzia uma motocicleta, modelo Bros, por volta das 19h10, quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente com a traseira de uma carreta que estava estava estacionada na rua Rio Dourados.