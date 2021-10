Motociclista morre após acidente com Saveiro na MS-427

Um acidente grave foi registrado na madrugada desta terça (12) no município de Rio Verde de Mato Grosso, distante 195 quilômetros da Capital. O acidente aconteceu por volta das 3h20, quando uma motociclista morreu após colisão com uma Saveiro, na rodovia MS-427.

Segundo informações do site Rio Verde de MS, duas pessoas seguiam a bordo de uma motocicleta no sentido centro pela rodovia MS-427, que dá acesso aos principais balneários da cidade, quando um carro seguindo no mesmo sentido bateu na traseira da motocicleta, arremessando os dois ocupantes da moto contra o asfalto.

Uma jovem que estava na garupa acabou morreu no local enquanto o homem, que conduzia a motocicleta, foi socorrido com lesões pelo corpo e suspeita de fratura em uma das pernas. Ele foi levado pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital.