Com mais 26 vítimas, MS soma 10.029 mortes por COVID-19

Nesta quarta-feira (9), Mato Grosso do Sul chegou a 10.029 mortes ocasionadas por COVID-19. Só nas últimas 24 horas, foram confirmadao 26 óbitos pela doença, conforme dados do boletim epidemiológico de hoje.

As vítimas tinham idades entre 0 a 93 anos, e residiam em Campo Grande (8), Três Lagoas (4), Dourados (2), Sidrolândia (2), Corumbá (2), Deodápolis, Aquidauana, Aparecida do Taboado, Rio Verde de Mato Grosso, Corguinho, Paranaíba, Bela Vista e Ponta Porã. A média móvel de óbitos no Estado é de 16,7.

Foram confirmadas 3.283 novas infecções pela doença no Estado. Com a atualização, a média móvel indica que na última semana Mato Grosso do Sul registrou 2.538 casos diários. Dos novos casos, a Capital registra o maior número com 1.197 novos infectados com a COVID. Na sequência vem Dourados (211), Maracaju (144), Coxim (118), Costa Rica (111) e Sidrolândia (101).

Dos 24.704 casos ativos no Estado, 442 são pacientes que precisaram de internação. Deste total, 289 estão em leitos clínicos e 153 em leitos de UTI. A taxa de ocupação global de leitos SUS/UTI segue elevada em quase todas as macrorregiões. Dourados (101%), Campo Grande (94%), Corumbá (82%) e Três Lagoas (63%). A taxa global representa todos os leitos UTI, incluindo leitos UTI para COVID-19, Influenza e UTI geral.

De acordo com a SES a fila de espera por um leito de UTI no Estado conta com 39 pacientes. São 24 na Central de Regulação de Campo Grande, 12 na de Dourados, e 3 na Central de Regulação do Estado.

Influenza

O boletim epidemiológico Influenza conta com 3 novos casos de hospitalização notificados. A média móvel indica 3,7 registros diários na última semana.

No boletim desta quarta-feira, não há registro de mortes pela doença. Até o momento, a influenza já fez 79 vítimas em Mato Grosso do Sul. A média móvel é de 1,1 e a taxa de letalidade está em 18,7%.