Motorista que bateu Saveiro em portão de oficina morre na Santa Casa

O motorista que conduzia uma picape Saveiro e colidiu violentamente em um portão de uma garagem de veículos, na manhã de hoje (27), Avenida Bandeirantes, próximo ao Terminal Bandeirantes, morreu na Santa Casa de Campo Grande. José Aparecido Santos da Silva, 69 anos, não resistiu aos ferimentos, falecendo ao dar entrada na unidade de saúde.

A vítima foi socorrida por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado gravíssimo até o hospital. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (depac) Cepol como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Testemunhas relataram que o condutor foi visto consumindo bebida alcoólica em uma conveniência e depois foi flagrado conduzindo o veículo e realizando manobras bruscas na Avenida Bandeirantes.

