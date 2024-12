Morre motorista que teve carro destruído na BR-376, em Nova Andradina

Morreu na manhã desta quinta-feira (27), José Junior de Oliveira, de 57 anos, que teve o carro destruído após colisão frontal com outro veículo, na BR-376, em Nova Andradina, distante 298 quilômetros de Campo Grande. A batida aconteceu na segunda-feira (23).

A vítima seguia em um VW Gol, quando tentou fazer conversão à esquerda para acessar uma estrada vicinal. Nesse momento, o condutor de um Honda HRV que vinha na pista não conseguiu frear e bateu no automóvel.

Com o impacto, o carro de José teve a frente completamente destruída. No outro veículo, que também ficou bastante danificado, não houve feridos. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o hospital de Nova Andradina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois. José Júnior era morador de Taquarussu.

