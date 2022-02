Morre militar que caiu de ribanceira em caminhão carregado de alimentos

Foi confirmado agora há pouco o falecimento do segundo-tenente Antônio Quelis Pires, de 45 anos, que não resistiu à queda de caminhão do Exército em ribanceira na Serra de Maracaju. O acidente, que aconteceu em trecho da BR-060 na manhã desta terça-feira (15), também feriu um outro militar, que segue internado com vida e em estado grave.

O veículo, que despencou de barranco às margens da rodovia federal, perdeu seu sistema de frenagem, saiu da pista e foi parar a metros de altura da via. Como consequência, além do caminhão ter sido dizimado e o local ficar em meio aos destroços da carga de insumos que tinha como destino diversos quartéis sul-mato-grossenses, os dois miliares condutores do automóvel ficaram gravemente feridos.

A dupla foi levada com vida até a unidade de saúde mais próxima, no município de Nioaque. Na sequência, uma das vítimas foi transferida para Campo Grande por meio de uma ambulância e continua sob atendimento hospitalar na Santa Casa. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Por sua vez, Antônio aguardava a chegada de uma aeronave militar, contudo não resistiu ao seu quadro de saúde.