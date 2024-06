Morador de Chapadão do Sul morre tentando entrar em fazenda na MS-306

José Borba, 64, morreu na manhã desta terça-feira (11), e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma caminhonete S-10 e um Ford Fiesta na rodovia MS 306 na cidade de Chapadão do Sul.

Segundo O Correio News, a PMR (Policia Militar Rodoviária) afirmou que a batida aconteceu em frente à entrada da Fazenda Chapadão, cerca de 3 km da Base da PMR. Ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido de Chapadão do Sul/Cassilândia.

Na entrada da fazenda, o condutor do Fiesta, José saiu para o acostamento e tentou entrar na fazenda, mas foi atingido no meio pela a S-10 que vinha atrás. José chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Municipal.

Junto com a vítima estava T.B. (masculino, 38 anos), saiu lesionado, foi atendido no Hospital e liberado. Na S-10, que tinha como condutor P.R.M. (masculino, 54 anos), saiu ileso.

Além do condutor, na S-10 havia um jovem, de 28 anos, que ficou ileso, um idoso, de 78 anos, que fraturou o braço e teve várias escoriações. Além de uma mulher, de 52 anos, que nada sofreu, assim como uma criança, de 04 anos.

