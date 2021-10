Ministro diz que horário de verão não economiza energia elétrica

O Ministério de Minas e Energia anunciou que não haverá a retomada do horário de verão, programa extinto em 2019 por Jair Bolsonaro (sem partido). O ministro Bento Albuquerque justificou que a medida não traz benefícios para a economia de energia elétrica.

“O horário de verão não se faz necessário no que diz respeito à economia de energia”, disse o ministro, em entrevista após inauguração de térmica em São João da Barra (RJ), a 320 quilômetros do Rio de Janeiro. O Brasil vive uma das maiores crises de fornecimento de energia elétrica hoje. Um dos principais motivos é crise hídrica, ou seja, a falta de água nos reservatórios para gerar energia elétrica. Mas outros fatores contribuem para a crise energética, como falta de gerenciamento do sistema.

O governo vinha recebendo pressões de setores da economia pela retomada do horário de verão como medida para aliviar a pressão sobre os reservatórios das hidrelétricas durante o pior período da crise hídrica, enquanto as chuvas de verão não chegam. O comércio também vê no programa uma maneira de melhorar os negócios com uma hora a mais de claridade durante o dia.

Diante da crise hídrica, o governo chegou a pedir ao ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) novos estudos sobre a eficácia do programa, que concluiu que o retorno do programa não traria impactos no enfrentamento da crise energética. Os resultados do estudo são semelhantes àqueles que justificaram o fim do horário de verão: com a popularização dos aparelhos de ar condicionado, o pico do consumo foi deslocado para o início da tarde, quando faz mais calor. Acesse também: Sandro Benites se livra de cassação de mandato no TRE-MS

(Com informações Yahoo!)