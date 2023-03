Ministra Sônia Guajajara virá ao Estado para mediar conflitos

A pauta sobre os povos indígenas no Estado deverá ser debatida neste próximo final de semana quando a ministra dos Povos indígenas virá, Sônia Guajajara virá ao Estado.

O deutado Federal do PT, Vander Loubet é quem está articulando a vinda dela e contou sobre o que discutirão. “Vamos dialogar com o Governo do Estado, com a bancada federal e com as lideranças indígenas sobre soluções para as disputas que temos visto em nosso estado. Tenho fé e certeza de que vamos conseguir resolver essa situação.” , defendeu o parlamentar.

Uma das principais pautas será sobre os conflitos fundiários, ela se encontrará com o governador Eduardo Riedel ( PSDB), e visitará em loco algumas aldeias de Dourados, Rio Brilhante para dialogar com as lideranças indígenas sobre o processo de solução que está sendo construído com a intenção de avançar no tema.

A ministra já adiantou que deseja encontrar soluções. “Nosso compromisso para diminuir esses conflitos, problemas fundiários, que vemos no Estado. Vamos juntos encontrar uma solução”, disse.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.