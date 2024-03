Ministra da Saúde demite diretor após denúncia de redes de hospitais federais no Rio de Janeiro

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, demitiu o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles. A troca foi definida nessa segunda-feira (18), e vem após repercussão de denúncia de problemas no atendimento e precariedade de hospitais federais no Rio de Janeiro.

No lugar, ficará a superintendente da Saúde no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Braga. A troca também se dá depois de uma situação desconfortável envolvendo a Nísia Trindade e o presidente Lula.

Em reunião ministerial, realizada nesta segunda-feira, Nísia foi questionada a respeito da condução no estado e no enfrentamento à dengue, assim como as respostas que têm dado ligadas à pressão do cargo. O momento constrangeu a ministra, e levou ela a se emocionar. Nísia também deixou a reunião para se recompor, ao lado da primeira-dama, Janja da Silva.

Uma nova reunião entre a ministra e Lula está prevista para esta terça-feira (19). Os dois vão se encontrar a partir das 16h, conforme consta na agenda oficial do presidente.

Troca no ministério

A mudança na direção se deu após uma reportagem do jornal Fantástico, da TV Globo, divulgar precariedade em seis unidades de hospitais federais no Rio de Janeiro. A produção mostrou aparelhos quebrados, materiais vencidos ou danificados. A troca deve ser oficializada em publicação no Diário Oficial da União.

Em nota, o ministério diz reforçar o compromisso de ações necessárias para o fortalecimento de hospitais federais. “Para que toda a população do Rio de Janeiro tenha acesso à saúde pública de qualidade”, diz trecho do comunicado divulgado.

