Meteorologia indica domingo com sol e tempo firme em MS

A previsão do tempo para este domingo (28) indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade para grande parte de Mato Grosso do Sul. Entretanto, a meteorologia não descarta a possibilidade de chuvas isoladas, principalmente para as regiões leste, sudeste e norte.

Além disso, podem ocorrer localmente, chuvas mais intensas; essa ‘gangorra’ climática ocorre devido à convergência de umidade e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica em médios e altos níveis na atmosfera.

O destaque é a elevação das temperaturas com valores de até 36°C, principalmente para as regiões norte, pantaneira e sudoeste. São esperadas temperaturas mínimas entre 16-21°C e máximas de até 34°C nas regiões sul, bolsão e leste.

Para a região norte, mínimas entre 20-22°C e máximas de até 35°C. Para as regiões pantaneira e sudoeste, mínimas entre 21-23°C e máximas de até 36°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 19-20°C e máximas de até 33°C. A direção dos ventos varia entre o quadrante sul, leste e norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.