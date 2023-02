Mesmo com tempo quente, previsão indica chuva para esta quinta-feira

A previsão para esta quinta-feira (22) é de tempo instável, com chuva e temperaturas amenas em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a chuva pode variar de fraca a forte e gerar tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente nas regiões Sul e Leste do Estado.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, as chuvas ocorrem principalmente no período da tarde devido ao transporte de umidade e aquecimento diurno. “Além disso, soma-se ao deslocamento de cavados (áreas alongadas de baixa pressão atmosférica) que favorecem a formação de nuvens e chuvas”.

Para esta quinta-feira, a temperatura mínima estimada é de 19ºC, em Ponta Porã, e a máxima de 31ºC, em Coxim. Em Campo Grande, termômetros devem marcar de 21ºC a 28ºC.