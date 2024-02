Mesmo com previsão de chuva, calor marca a terça-feira em MS

A terça-feira (27) começou com tempo quente e sol, entretanto, as chuvas não estão descartadas ao longo do dia, em diversas cidades do Estado. Em alguns locais podem ocorrer tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido à disponibilidade de calor e umidade, aliado ao avanço de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Ao longo da semana, as temperaturas podem chegar a 37 °C e 40 °C nas regiões norte, bolsão e leste.

Em Campo Grande as temperaturas devem variar entre 25 °C e 34 °C. Já na região do Pantanal, em Corumbá, a mínima será de 27 °C e máxima de 33 °C. Em Três Lagoas pode chegar a 37 °C, com mínima de 26 °C.

Coxim, na região norte, fica entre 24 °C e 35 °C. Em Dourados a máxima será de 37 °C, com mínima de 24 °C. A maioria das cidades tem previsão de chuva ao longo do dia. Já os ventos devem ficar entre 40 e 60 km/hora, podendo ter rajadas acima de 60 km/h.

