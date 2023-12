Mesmo com previsão de chuva, altas temperaturas devem marcar a quarta-feira

A tarde de ontem foi de chuva para alguns pontos de Campo Grande e de outros municípios do Estado, mas as temperaturas seguem em alta durante a semana. A previsão indica que a quarta-feira (13) será de sol, variação de nebulosidade e possibilidade de chuva, principalmente para a região norte.

Campo Grande tem mínima de 23°C e máxima de 33°C. Dourados registra 23°C pela manhã e 33°C à tarde. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã apresenta variação entre 22°C e 32°C. Anaurilândia tem mínima de 23°C e máxima de 34°C.

No Bolsão, os termômetros em Três Lagoas marcam 24°C inicialmente e atingem os 36°C ao longo do dia, já Paranaíba tem mínima de 23°C e máxima de 35°C. Coxim, no Norte, tem mínima de 24°C e máxima de 35°C.

Na região pantaneira, Aquidauana e Corumbá chegam aos 34°C nos horários mais quentes do dia, mas amanhecem com 25°C e 26°C, respectivamente. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, tem mínima de 26°C e máxima de 36°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido à combinação de calor e umidade. “É uma situação típica de verão, com disponibilidade de calor e umidade, as chuvas tendem a ser irregulares, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade”.

Com informações do Cemtec.

