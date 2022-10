Mesmo com aporte de R$ 262 mil, Estádio “Madrugadão” não recebe torcedores

Neste próximo sábado (22), é realizado o último jogo do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol – Série B, no Estádio Municipal Benedito Soares da Motta, o “Madrugadão”. Porém, o jogo vai estar com os portões fechados para a população, o que contraria a principal função do monumento público que é atender a população de Três Lagoas.

A Vereadora Sayuri Baez (Republicanos) foi até as redes sociais nesta semana para “abrir os olhos” da comunidade, visto que o estádio se encontra abandonado e irregular mesmo com um aporte de R$ 262 mil da Câmara Municipal de Três Lagoas nos últimos meses, que por fim foi destinado para o Comercial Esporte Clube.

De acordo com Sayuri, o “Madrugadão” ainda sofre com falta de lâmpadas de emergência, sinalização, alarme e manutenção do sistema de hidrantes. Além disso, não existe laudo para a estrutura do estádio, nem para engenharia, acessibilidade, e muito menos de segurança da Polícia Militar.

“O Estádio Madrugadão, se encontra totalmente abandonado. A População que gostaria de prestigiar os jogos fica como? A Câmara aprovou um aporte de R$ 262, 321,80 mil, para atender os torcedores antigos e os novos da cidade, que gostam inclusive de prestigiar os jogos, levando suas crianças e toda família”, critica Sayuri.

“Onde estão os laudos? O Estádio está em estado crítico. É assim que querem colocar a população lá dentro? a Promotora não vai liberar! Os jogos acontecendo e a população com a porta na cara”, se revolta a vereadora.

A vereadora gostaria de esclarecimentos sobre aonde exatamente o recurso foi investido, visto que no mês passado a Prefeitura de Três Lagoas realizou um termo de contribuição com o time Comercial Esporte Clube, que não se preocupou até agora em resolver pendências do estádio que recebe os jogos.