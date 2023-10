Mesmo com alerta vermelho para onda de calor, MS segue com previsão de chuva

O domingo (22) começou quente em Mato Grosso do Sul, com previsão de máximas que podem atingir acima dos 43°C, porém pancadas de chuva ainda podem atingir o Estado neste fim de semana, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o aviso, o município de Corumbá, na região do Pantanal, está sob alerta de perigo potencial para chuva intensa, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O alerta vale até o fim da manhã de segunda-feira (23).

Além disso, 31 municípios sofrem com a onda de calor severa que atinge o país. O alerta vermelho, ou seja, de grande perigo, indica temperatura 5°C acima da média por um período de cinco dias ou mais, o que pode prejudicar a saúde.

Com o clima quente e seco, os cuidados devem ser redobrados para que o prejuízo seja menor. Além da hidratação e de uma boa alimentação, é recomendável arejar os ambientes fechados regularmente, evitar a prática de exercícios físicos entre 10 e 16 horas, lavar tapetes e cortinas com frequência, aspirar e limpar todos os locais que possam acumular poeira, colocar uma bacia de água no ambiente para ajudar a evitar o ressecamento da mucosa respiratória e aliviar desconfortos em crises alérgicas já manifestadas.

Além disso, crianças, idosos e animais exigem atenção redobrada nesse período; por isso, é necessário ficar atento à hidratação.

