Mensagem de Jesus do livro ‘Ele e Eu’, de Gabrielle Bossis

Filho, no dia de hoje gostaria que Me deixasse te impregnar, te invadir com a Minha

Vida. Gostaria que nada em ti Me impeça de servir-Me de ti. Algumas vezes, tu mesmo reclamas que as coisas não saem tão bem, que tentas fazer melhor e não vês progresso. Bem dissestes: “tentas”. É aqui que Eu entro. Se deixares o teu Cristo atuar em ti, emprestando-Me todo o teu ser, verás que tudo sairá melhor, mais perfeito e com amor.

Assim, pois, dá-Me a tua voz, o teu olhar, e caminha com a firme intenção de deixar-Me atuar em ti, pois Eu te habito.

Pensa seguidamente nisto. Prepara-Me em ti uma vida nova, uma vida não mais passada a só, mas junto Comigo. Sou Quem te deu a vida. Peço muito se te digo para Me dares de volta o que te dei, como um presente para Mim? Dê a tua vida a Mim, sem medo. Eu a terei junto ao Meu Coração, como um estojo

para joias preciosas, contendo em si algo de valor incalculável.

Lembra filho, quando estava em determinada aula, o professor se colocava ao teu lado e te ajudava a melhorar a qualidade do teu trabalho? É o que Eu faço com a tua alma quando Me permitis estar junto de ti. Assim sendo, entrega-te a Mim sem confiar em tuas próprias capacidades. Eu sempre faço melhor. Tudo alcançaria uma divina perfeição se te colocasses sempre entre as minhas mãos. Por Amor, te tomo em Minhas Mãos; por Amor, se tu te entregas Filho, que o Amor esteja no princípio e no

fim de todas as tuas ações, como estava nas Minhas. Tu nunca escutaste o hino de Amor

que foi a Minha Vida: o Pai o conhece e os santos também. Adora, mesmo sem compreender em profundidade, adora cada um de Meus Movimentos de Amor: na Galileia, na Judéia, (…) Desde aquela época, Eu já te amava, como a todos os homens, sem exceção. Ama-Me por eles; ou, ao menos, podes

oferecer-Me esse desejo. Quantos são os atos de amor que Me negam na superfície da Terra, quando Eu deveria estar recebendo-os todos! Como dói amar e não ser amado, ver os meus filhos privados

do Meu amor, porque não o querem. Filho, consola-Me, deixa-te ser amado.

