Mega da Virada sorteará o maior prêmio da história; veja o valor

A Caixa Econômica Federal divulgou em comunicado à imprensa que o último sorteio da Mega-Sena em 2023, conhecido como “Mega da Virada”, poderá premiar com até R$ 550 milhões quem acertar os seis números no próximo dia 31. Esse será o maior prêmio da história.

As regras para participar do sorteio permanecem as mesmas dos concursos regulares da modalidade, com o valor da aposta estabelecido em R$ 5. Vale ressaltar que o montante não acumula, sendo necessário acertar todos os seis números dentre os 60 disponíveis para levar o prêmio.

No sorteio do ano anterior, cinco apostas foram contempladas com o prêmio da Mega da Virada, totalizando R$ 541.969.966,29, sendo R$ 108.303.993,26 para cada ganhador. As cidades premiadas foram Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP), São José da Bela Vista (SP) e uma aposta realizada pela internet.

Destaca-se que as volantes vencedoras de 2021 foram as que mais contribuíram para o montante, com um prêmio de R$ 378,1 milhões dividido entre elas.