MEC divulga primeira chamada do Prouni para o segundo semestre de 2025

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (7) a primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2025. Os candidatos devem acessar o Portal Acesso Único para consultar a lista dos selecionados e, se contemplados, iniciar a etapa de comprovação das informações fornecidas no momento da inscrição.

Nesta edição, o programa oferece mais de 211 mil bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, sendo 118 mil bolsas integrais (100%) e 93 mil parciais (50%).

Entre os cursos com maior número de bolsas disponíveis, Administração lidera, com 13,7 mil bolsas — das quais 9.275 são integrais e 4.499 parciais. Na sequência, destacam-se os cursos de Direito (13,1 mil bolsas), Pedagogia (11.339) e Educação Física (8.939).

Próximas etapas

Os candidatos que não forem selecionados na primeira chamada ainda terão uma nova oportunidade na segunda chamada, com resultado previsto para o dia 28 de julho. Já aqueles que não forem contemplados em nenhuma das duas chamadas regulares poderão manifestar interesse em participar da lista de espera, cujo prazo vai de 18 a 19 de agosto. O resultado da lista será divulgado no dia 22 de agosto.

Criado para ampliar o acesso ao ensino superior, o Prouni concede bolsas de estudo em cursos de graduação de universidades privadas. Para concorrer às bolsas integrais (100%), o candidato deve comprovar renda familiar mensal per capita de até um salário-mínimo e meio. Já para as bolsas parciais (50%), a renda familiar per capita pode ser de até três salários mínimos.

Cronograma completo – Prouni 2025/2:

– Inscrições: 30 de junho a 4 de julho

– Resultado da 1ª chamada: 7 de julho

– Resultado da 2ª chamada: 28 de julho

– Manifestação de interesse na lista de espera: 18 e 19 de agosto

– Resultado da lista de espera: 22 de agosto

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e acompanhar as orientações no site oficial do programa. A comprovação das informações declaradas na inscrição é obrigatória e pode ser feita diretamente nas instituições de ensino ou por meio digital, conforme critérios estabelecidos por cada universidade.

