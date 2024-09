Mato Grosso do Sul registra novos casos de Covid 19

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave também estão aumentando gradativamente no Estado, o que pode estar associado a Covid 19.

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado esta semana, Mato Grosso do Sul registrou 197 novos casos de Covid-19, com 5 óbitos. Dois dos casos envolvendo morte ocorreu em Ivinhema no final de agosto e inicio de setembro.

As vítimas foram uma mulher, de 58 anos e um homem, de 86 anos , pertencentes a grupos de risco devido à idade ou condições pré-existentes.

Visto que o cenário é preocupante, principalmente pelo tempo seco e poluição do ar, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) recomenda o uso de máscaras e distanciamento social, além de ressaltar a importância de se vacinar contra o vírus da Covid.

