Mato Grosso do Sul fica em terceiro lugar no ranking de empréstimos do FCO

O desenvolvimento no setor rural nos primeiros cinco meses deste ano contou com a contratação de R$ 3,8.5 bilhões na região centro-oeste do país de empréstimos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que alcançou um aumento de 25,4% no volume de recursos financiados no mesmo período do ano passado.

No mesmo período do ano passado foram acessados R$ 3,07 bilhões do FCO. Goiás é o Estado da região que utilizou R$ 1,28 bilhão, Mato Grosso (R$ 1,24 bilhão), Mato Grosso do Sul (R$ 1 bilhão) e Distrito Federal (R$ 319,04 milhões).

A maior parte dos valores foi captada por empreendedores e produtores de menor porte, com um total de R$ 3,02 bilhões (equivalente a 78,4% do total). Outros R$ 834,35 milhões foram contratados por representantes enquadrados na categoria médio e grande portes.

“Os Fundos Constitucionais de Financiamento são instrumentos importantíssimos para estimularmos o desenvolvimento nas regiões que são consideradas prioritárias pela própria Constituição. Por meio deles, é possível que os empreendedores e produtores rurais possam desempenhar suas atividades nas suas localidades de origem e levar, por eles mesmos, o crescimento para essas regiões”, afirma o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira.

Com informações do Brasil 61