Marcha para Jesus reúne mais de 100 mil pessoas durante aniversário da Capital

Uma das mais tradicionais celebrações para a religião evangélica, a Marcha para Jesus encerrou o calendário de comemorações do aniversário de 124 anos de Campo Grande. Em sua 35ª edição, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas, de acordo com os organizadores.

Neste ano, o tema do evento foi “Deixe vir a mim os pequeninos”, passagem bíblica encontrada em Mateus 19:14. A programação contou com atrações nacionais como a Banda Morada, o cantor Anderson Freire, além do Ministério Trazendo a Arca. Na ocasião foram arrecadados alimentos que serão doados a entidades e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para o coordenador da marcha e presidente do Conselho de Pastores de Mato Grosso do Sul, Wilton Costa, explica que a marcha é um ato simbólico que une as igrejas e que a temática deste faz um alerta contra a violência doméstica e sexual. “Isso é inaceitável e sem o apoio do poder público, não teríamos políticas públicas e penalizações contra esses agressores. Temos que estar todos juntos para combater esse crime”.

Durante o percurso da Marcha para Jesus, trios elétricos puxaram os fiéis até ao Paço Municipal, pela Avenida Afonso Pena, onde houve uma parada para orações, louvores e atos de gratidão. De lá, os fieis seguiram para a Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde deu início a mais comemorações com apresentações de 14 bandas regionais do movimento gospel. Além dos músicos de Mato Grosso do Sul, três bandas nacionais desembarcam na Capital para a celebração deste sábado.

Com o intuito de atrair jovens para a causa contra a violência, Larissa Fernanda, de 17 anos, saiu do Bairro Paraty para acompanhar a Marcha, que teve inicio às 14h na Praça do Rádio Clube.

“Esse evento é necessário, não somente para agradecer a Deus e o eterno amor de Cristo em nossas vidas, como também se torna um movimento sócio-político na causa de proteção as nossas crianças. Em um aniversário de uma Capital como Campo Grande, nossa marcha é fundamental para essa campanha”, apontou a estudante.

A cabelereira Sandra Cristina Xavier, moradora do Bairro Pioneiros, segue à marcha única e exclusivamente como uma referência propagadora do amor fraterno e paz entre os irmãos. “Muitas das minhas clientes me chamam de pessoa romântica, mas me considero mesmo uma pessoa sensível, que prega os bons sentimentos e afeto, pois acredito que somente assim podemos, lá na nossa base da educação e caráter, combater qualquer maldade que venha querer se manifestar em algum momento o nosso caminho. Viva o amor de Jesus Cristo”.

