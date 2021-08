Maníaco da moto é preso em MS após atacar 20 mulheres

Conhecido como “maníaco da moto”, um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira (10) depois de assediar sexualmente cerca de 20 mulheres no município de Aquidauana – distante 125 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do portal O Pantaneiro, a polícia localizou o suspeito que estava dirigindo sua motocicleta preta, modelo Honda Fan, que batia com a descrição do veículo utilizando durante os avanços contra as vítimas. Pelo menos cinco vítimas fizeram boletim de ocorrência e o rapaz confessou os crimes.

Além das denúncias, as ações do maníaco da moto eram expostas em redes sociais, onde outras vítimas relaram ter sido alvo dos assédios mais de uma vez. Juntando todas as informações disponíveis, que vinham sendo coletadas desde março, os investigadores conseguiram realizar a prisão.

Ele foi levado para a Delegacia de Atendimento à Mulher, que monitorava o caso, e preso pela prática do delito de importunação sexual.

A ação ocorreu em meio à campanha do “Agosto Lilás”, campanha que visa sinalizar e combater os casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. As autoridades de segurança pública reforçam que as denúncias podem ser feitas de maneira anônima pelo telefone (67) 3241-1172 ou pelo WhatsApp (67) 99332-4290.