Mais de R$ 100 mil em multas são aplicadas em operação de fim de ano da PMA

Com foco no fim de ano, o BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) realizou entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro a Operação Boas Festas, com intuito de intensificar o patrulhamento por vias terrestres e fluviais, para coibir práticas criminosas e infrações de cunho ambiental.

Conforme o balanço da operação, publicado nesta quarta-feira (03), foram feitos 230 boletins de ocorrência e 17 autos de infração, o que totalizou em R$ 192.674,00 em multas aplicadas. Além disso, os agentes apreenderam uma arma de fogo e três caminhões transportando 189 m³ de madeira irregular.

Ainda segundo o balanço, 429 pessoas foram abordadas e orientadas, 238 veículos foram fiscalizados, bem como 89 animais foram capturados.

Para realizar a Operação, 189 policias militares ambientais atuaram em todo território de Mato Grosso do Sul, com ações estratégicas de fiscalização, bloqueios e educação ambiental.