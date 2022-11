Mais de dez estradas federais seguem bloqueadas pelo país

O novo balanço divulgado na manhã de hoje (20) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) contabilizou 22 interdições parciais e dez bloqueios totais nas rodovias federais do país.

As manifestações ocorrem no estado do Mato Grosso, concentradas em sete cidades.

Os caminhoneiros voltaram a bloquear rodovias federais pelo Brasil desde a última sexta-feira (18), conforme a PRF, os novos bloqueios iniciaram em Mato Grosso, Pernambuco e Rondônia. Desses estados, apenas no Mato Grosso as interdições seguem ocorrendo, nos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum e Água Boa.

As rodovias voltaram a ser fechadas após a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiar os atos que tentam anular o resultado da eleição presidencial.

Em Mato Grosso do Sul, não há pontos de bloqueio neste domingo, contudo, nos primeiros dias de manifestação mais de 26 trechos foram interditados incluindo estradas federais e estaduais, os trechos fechados começaram a ser liberados após uma liminar da Justiça Federal, que determinou a liberação das rodovias federais interditadas pelos manifestantes.

A medida judicial estipulou multa diária no valor de R$ 10.000,00 por pessoa física participante e de R$ 100.000,00 por pessoa jurídica que lidere ou preste apoio ao movimento.

Com informações da Agência Brasil.