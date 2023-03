Mais de 50% dos campo-grandenses irão comprar ovos de Páscoa este ano

Com a aproximação da Páscoa, os campo-grandenses já começaram a pesquisar preços para as compras de chocolates e de artigos para festas. Em Campo Grande, a expectativa é que a celebração movimente mais de R$ 90 milhões na economia, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul e Sebrae MS.

Este ano o consumidor deve presentar e se reunir com a família. O valor médio gasto em presentes deverá ser de R$ 150,11, enquanto que em comemorações o gasto gira médio será de R$ 175,22. Somente com presentes os campo-grandenses devem colocar na economia R$ 42.252,486, já as comemorações devem R$ injetar mais 48.672,148. No comparativo com o ano anterior houve um aumento, tanto nas comemorações quanto nos presentes: em 2022, 44,30% disseram que iriam presentar na Páscoa, já este ano foram 59,38%, o que representa um aumento de 15,08%.

Os gastos com comemorações também foram tímidos no ano passado, sendo que apenas 31,90% iriam celebrar. Já em 2023 a população parece mais animada, com 58,59% dos pesquisados respondendo que irão fazer algo no dia.

Os chocolates são a principal escolha do consumidor, principalmente para as crianças, sendo que 59,48% pretendem adquirir os ovos de páscoa, chocolates caseiros (20,41%), caixas de bombons (13,94%) ou cestas de chocolates (2,74%). A produtora de ovos caseiros Jéssica Nayara, da Dulce Morena Doces, está esperançosa com as vendas. “A Páscoa é uma das datas em que as docerias mais vendem. As encomendas estão ótimas tanto para lembrancinhas quanto para os demais produtos como ovos de Páscoa tradicionais e os trufados”, diz. A pesquisa ainda comprova que mais de 15% das pessoas pretendem comprar produtos artesanais ou de vendedores autônomos.

Comemorações

Para 34,94% das pessoas, o peixe é o principal item da Páscoa e não pode faltar, seguido de carne para churrasco (16,53%), cerveja (13,30%), chipa/sopa paraguaia (11,90%), doces (9,13%) e vinhos (5,01%). O pacu lidera a preferência, com 35,23%, na frente do pintado (28,32%), tilápia (17,07%) e bacalhau (8,88%).

Além disso, 70,8% pretendem se reunir com familiares ou amigos para celebrar a data, e em casa com refeições caseiras. Já 8,8% também irão passar com amigos e família, mas pretendem fugir da cozinha, escolhendo restaurantes e similares, sendo que a mesma parcela também irá se concentrar na igreja.

É possível conferir a pesquisa completa por meio deste link.

