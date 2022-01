Maior cachoeira de MS, ”Boca da Onça” seca por conta da estiagem

No município de Bodoquena, a cachoeira Boca da Onça, a mais alta de Mato Grosso do Sul (156 metros), ficou sem água com a seca nas últimas semanas, frustrando turistas que visitam a região de Bonito, a aproximadamente 300 quilômetros de Campo Grande.

Sócio de uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) vizinha à cachoeira, o jornalista Gerson Jara afirma que é a primeira vez que a Boca da Onça fica seca no período de chuvas ao longo dos 20 anos que frequenta a região.

Para ele, além da estiagem, o avanço da agricultura em larga escala, principalmente soja e milho, provocou o aumento no desmatamento, impactando os cursos d’água. “Algumas fazendas não têm a preocupação de preservar mananciais. O fluxo vem caindo ano a ano e agora secou. Isso está deixando a gente preocupado”, afirmou.

Via assessoria de imprensa, o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) informou que são necessários estudos hidrológicos mais aprofundados para determinar o motivo da diminuição no fluxo da água.

“Estivemos na Boca da Onça ontem, e a cachoeira estava seca. Não foi possível conhecer a Janela do Céu [piscina natural] também pelo mesmo motivo”, escreveu a turista Maria Angélica dos Santos, no Instagram, no último final de semana.

(Com informações da Folhapress)