Mãe que arremessou bebê tem prisão preventiva decretada

O caso da mãe que arremessou um bebê de dois meses em Cassilândia repercutiu em todo o Estado e ela teve decretada nesta quarta-feira (4), a prisão preventiva.

A mulher, de 24 anos teria cometido o crime em momento de surto psicológico. O caso aconteceu no último domingo (1).

De acordo com informações do Subtenente da Polícia Militar, Gustavo Santana Proença, a equipe policial foi chamada para comparecer na Santa Casa da cidade, onde uma criança correndo risco de morte deu entrada, no que seria uma tentativa de homicídio, mas logo em seguida descobriram após o relato do pai da criança que a mulher teria tido um surto e arremessou três vezes a criança que chorava de fome ao asfalto.

Após o relato, mãe, pai e testemunhas foram conduzidas a delegacia. Segundo o subtenente, a mulher confessou o crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e segue em investigação.

Com informações de: Carolina Rampi.

