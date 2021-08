Macaco-prego é resgatado em casa na Capital

O macaco-prego foi encaminhado para o CRAS

Morador da Capital acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) após um macaco-prego invadir um dos quartos da residência. O resgate ocorreu ontem (04), mas a informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (05).

O homem, que mora no bairro Tiradentes, ligou para a polícia dizendo que o macaco-prego entrou na casa e não queria mais sair. Em seguida, a PMA se deslocou até o endereço onde conseguiu resgatar o animal silvestre.

O macaco-prego não apresentava ferimentos e foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

