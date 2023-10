Lieu Unique é vencedor do maior prêmio imobiliário do Brasil

Plaenge foi reconhecida no Prêmio Master Imobiliário, “Oscar” do segmento no Brasil

A Plaenge, a maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão, celebrou uma nova conquista. A empresa recebeu o prestigioso Prêmio Master Imobiliário, que reconhece a excelência e a inovação no setor. O título é inédito para Mato Grosso do Sul, demonstrando a força, importância econômica e valorização do segmento em Campo Grande.

Considerado o “Oscar” do segmento imobiliário, o evento ocorreu em São Paulo e foi inspirado nos conceitos e critérios do Prix d’Excellence da Federação Internacional Imobiliária (FIABCI) Mundial, reconhecendo empresas que se destacam em suas contribuições para o setor imobiliário.

O projeto do Lieu Unique, um empreendimento no segmento de urbanismo em Campo Grande, foi premiado na categoria de comercialização. Para o lançamento do empreendimento, foi realizada uma campanha de marketing grandiosa e uma parceria relevante com corretores da região como estratégia pela Plaenge.

Durante a cerimônia de entrega do prêmio, os organizadores do evento enfatizaram que esse reconhecimento reflete e valida a expertise da Plaenge na criação de projetos inovadores que priorizam o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores, em perfeita sintonia com um design arrojado.

“No Grupo Plaenge, acreditamos na essência e autenticidade de nossos empreendimentos. Nossa aspiração era desenvolver um projeto icônico que estabelecesse uma nova referência para condomínios fechados de luxo no Centro-Oeste. Receber este prêmio consolida nosso propósito e enriquece a cidade com uma nova expressão arquitetônica”, afirmou o Diretor da Plaenge, Édison Holzmann.

O Lieu Unique surpreendeu os especialistas com seus resultados comerciais, destacado pelo júri como “exemplo notável de excelência no mercado imobiliário brasileiro”.

Para a Gerente Regional da Plaenge Urbanismo, Daniela Soares, o Prêmio Master Imobiiário é resultado da concepção de um projeto extraordinário aliado com o correto planejamento mercadológico, que fizeram do Lieu Unique um sucesso de vendas, de 100% dos lotes em apenas 5 dias. “Mais uma vez validamos a expertise da Plaenge no lançamento inovador e presenteamos a cidade e clientes com um projeto reconhecido internacional e nacionalmente”, declara.

O corpo de jurados ainda complementa que o empreendimento está entre os “projetos impecáveis de arquitetura, de design de interiores e de paisagismo, que merecem destaque a estética das edificações, os equipamentos das áreas comuns e os cuidados com a acessibilidade e com a sustentabilidade”.

Reconhecimento internacional

No ano passado, o Lieu Unique recebeu um prêmio internacional de arquitetura e design na categoria de Design Arquitetônico pelo OPAL Award – Outstanding Property Award London. Essa premiação, com 35 anos de tradição, reconhece projetos de arquitetura, design de interiores e desenvolvimento imobiliário em todo o mundo.

Sobre a Plaenge

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e sonhos. Fundada por um jovem engenheiro há 53 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda se mantem vivos com o passar dos anos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano.

Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 462 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes.

