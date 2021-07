Juliette é cantada por Ítalo e Neymar. Depois de aparecer em fotos com a influencer e ex-BBB, o jogador do PSG respondeu a uma postagem da paraibana mais arretada do momento. A resposta foi no twitter e gerou um “triangulo amoroso”. Isto porque o surfista de ouro já havia dado a resposta ao seguinte twitte:

“Que tanto atleta gato é esse?! Queriaaaa…”, escreveu Juliette, que chegou a receber resposta de Ítalo Ferreira, medalhista olímpico. Este primeiramente respondeu com dois emojis bem sugestivos:

” E logo disse que estava solteiro. Isso em resposta a @juzellys e @juliette “Não namoro não … “ ” E logo disse que estava solteiro. Isso em resposta a @TamaraS02937984

Perdeu para a marcação, Neymar chegou junto. “Não estou nas olimpíadas mas sou atleta também”, junto a três emojis de gargalhadas. Mas, Ítalo voltou ao ataque “Peraí menino ney, você quer atacar e voltar pra marcar ? “,respondeu @italoferreira para @neymarjr .

