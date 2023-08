Jovem morre em hospital 13 dias após ter o corpo 89% queimado

Identificada como Natália Pires da Silva, de 27 anos, morreu na noite de ontem (18), depois de passar 13 dias internada na Santa Casa de Campo Grande após ter 89% do corpo queimado. O caso aconteceu em Fátima do Sul, a 239 quilômetros de Campo Grande, no dia 5 de agosto.

Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado pelo marido de Natália, que a jovem teria tentado suicídio ao se molhar com etanol. Ainda em depoimento, o rapaz disse que logo após a vítima teria colocado fogo no próprio corpo.

Natália foi encaminhada a Santa Casa de Fátima do Sul, mas por conta da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para Campo Grande, onde permaneceu internada até ontem. Ainda conforme o registro polícial, a jovem teve complicações, e acabou falecendo por volta das 15h30.

O marido da vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde deu o seu depoimento. O caso foi registrado como como morte a esclarecer.

O caso será investigado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.