Jovem morre após ser arremessada para fora da pista na BR-376

Uma jovem identificada como Emilly Medeiros Mota, 23, morreu em um grave acidente na madrugada deste domingo (27). O acidente ocorreu por volta das 4h, no Km 140 da BR-376, entre a Vila Amandina e o município de Ivinhema, interior de MS. O condutor do veículo, de 22 anos, ficou gravemente ferido.

Conforme os policiais, quando a equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) chegou ao local, encontraram um VW/Gol com placas de Ivinhema capotado na rodovia. A passageira morreu no local e o condutor do veículo foi encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal de Ivinhema.

No momento do acidente o carro seguia sentido Amandina a Ivinhema pela BR-376, quando por motivos não identificados, teria capotado. De acordo com o site Ivinoticias, haviam outros passageiros no veículo, que foram encaminhados ao hospital, todos seriam moradores de Amandina.

A ocorrência contou com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil de Ivinhema, e da Perícia Criminal de Nova Andradina.